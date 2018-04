Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il invité le cinéma français à dîner à l’Elysée ?

A l’automne dernier, la ministre Françoise Nyssen a confié une médiation avec les différents acteurs du secteur à l’ancien dirigeant du groupe Lagardère Dominique d'Hinnin et à l’ex-directeur du CNC François Hurard. L’objectif ? Réduire le délai entre la sortie d’un film en salles et sa mise à disposition en DVD et en VOD, qui peut atteindre jusqu’à 3 ans dans le cas d’un site de streaming par abonnement comme Netflix. Ce qui est d’ailleurs à l’origine du conflit entre la plateforme américaine et la direction du Festival de Cannes.





En dépit de plusieurs rapports d'étape, ces discussions n’ont pour l’heure toujours par abouti, comme l’ont déploré il y a quelques jours dans une tribune publiée par "Le Journal du Dimanche" des réalisateurs comme Luc Besson, Jacques Audiard, Gérard Krawczyk, qui sera présent jeudi soir à l’Elysée, ou encore Radu Mihaieleanu, le président du syndicat ARP qui a lui décidé de ne pas accepter l’invitation du chef de l’Etat.