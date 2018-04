Projeté au festival de Cannes, "Rafiki", le premier film kényan est interdit dans son pays

"Rafiki" ("ami" en kiswahili) a été interdit en raison "de son thème homosexuel et de son but évident de promouvoir le lesbianisme au Kenya, ce qui est illégal et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kényan", justifie dans un communiqué le KFCB. Le KFCB a accusé notamment l'équipe du film d'avoir changé le script original, en ajoutant des scènes d'intimité entre les actrices. Le patron de la commission Ezekiel Mutua qui se présente comme "un fervent croisé de la morale", a déjà interdit d'autres films, publicités et autres dessins animés, au prétexte qu'ils promeuvent l'homosexualité.