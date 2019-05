VIDÉO - "Je suis, je ne vous l’apprends pas, une star" : notre entretien avec Alain Delon à Cannes

Alain Delon à Cannes, c’est aussi une tradition de bains de foule, parfois spectaculaires, sous les flashes des photographes. Si à 83 ans, il s’est montré moins expansif sur la Croisette, il ne se lasse pas des témoignages d’affection de ses fans. "Je suis, je ne vous l’apprends pas, une star", annonce-t-il, avec un regard malicieux. "Mais c’est au public que je le dois. Ce sont eux qui m’ont fait star. Ce qui me bouleverse le plus, c’est que les gens s’approchent de moi très souvent et me disent merci. Mais moi je ne suis pas un grand médecin, un grand docteur. Je suis un acteur."