Sa dépression derrière elle, Selena Gomez a retrouvé le sourire sur la Croisette

Elle a fait le bonheur de ses fans, venus lui demander un autographe ou un selfie. La chanteuse et comédienne américaine Selena Gomez, 26 ans, est présente à Cannes pour "The Dead Don’t Die", le film de zombies de Jim Jarmusch dans lequel elle fait une brève apparition. Si la jeune femme est apparue tout sourire, aux côtés de ses partenaires Bill Murray, Tilda Swinton et Chloë Sevigny, sa présence sur la Croisette n’était pas encore assurée il y a peu.





En octobre dernier, en effet, elle s’était faite admettre dans une unité psychiatrique, suite à une dépression sévère consécutive à sa deuxième hospitalisation en quelques semaines. La jeune femme, qui a subi une greffe de rein à l’été 2017, conséquence d’un lupus diagnostiqué trois ans plus tôt, aurait été victime d’une crise de panique après avoir été traitée pour un déficit en globules blancs.