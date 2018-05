"Solo" : faut-il (ou pas) embarquer à bord du nouveau spin-off de la saga "Star Wars" ?

Là où l'excellent "Rogue One" de Gareth Edwards s’inspirait des grands films de guerre d’autrefois, très premier degré du début à la fin, "Solo" se la joue gangster-movie monté sur ressort, un pur shoot d’adrénaline alternant petites trahisons galactiques et grandes scènes d’action spectaculaires. C’est mené tambour-battant, dans un mélange de décors numériques et naturels de toute beauté. Et les acteurs s'amusent comme des petits fous.





L’intrigue imaginée par Lawrence Kasdan ("L’Empire contre-attaque", "Le Retour du Jedi") et son fils Jake se double d’un récit initiatique afin d’éclairer la psychologie du brigand charismatique que va devenir Han dans les films de notre enfance. Comme "Rogue One", par contre, "Solo" multiplie les références astucieuses à la première trilogie, jusqu’à cette apparition qui va faire rougir les fans hardcore. Mais chut, on n’en dira pas plus.