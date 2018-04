Festival de Cannes 2018 : un numéro de téléphone anti-harcèlement sexuel va être mis en place

"Comportement correct exigé", indiquent les documents qui seront distribués dans le cadre du festival de Cannes, et qui rappellent les sanctions pénales pour les faits de harcèlement sexuel ainsi qu'un numéro de téléphone local, le 04.92.99.80.09, destiné aux victimes et aux témoins de violences sexuelles. "Un partenariat a été conclu avec le Festival de Cannes qui a décidé de s'engager contre le harcèlement sexuel", a annoncé la secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes/femmes, Marlène Schiappa, jeudi soir, en compagnie des responsables du festival, Pierre Lescure et Thierry Frémaux.