VIDEO – Antonio Banderas embrasse sa compagne Nicole Kimpel sur les marches de "Douleur et Gloire"

Un vent de passion a emporté le tapis rouge de "Douleur et Gloire", le nouveau film de Pedro Almodóvar, en compétition pour la Palme d’or du 72e Festival de Cannes, ce vendredi soir. Si à l’écran, Antonio Banderas incarne un double amoindri et dépressif de l'auteur de "Volver" et "Julieta", dans la vraie vie, le comédien âgé de 58 ans respire la joie de vivre.





Sur les marches, il était en effet accompagné de Nicole Kimpel, sa compagne de 20 ans sa cadette avec laquelle il a échangé un tendre baiser pour le plus grand bonheur des photographes. Cette conseillère financière néerlandaise partage la vie de l’acteur depuis son divorce avec l’actrice américaine Melanie Griffith, en 2015. Mais la petite histoire veut qu’ils se soient rencontrés un an plus tôt… à Cannes.