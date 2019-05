VIDÉO - Après ses adieux à "Clem", Elodie Fontan fait une apparition remarquée à Cannes

L’appel du grand écran serait-il devenu trop fort ? Possible. Figure incontournable des comédies de son compagnon, Philippe Lacheau ("Babysitting"), la jeune femme a monté ce mardi les marches de Cannes pour assister avec lui à l’avant-première mondiale de "Once Upon a Time in Hollywood". Elodie Fontan, qui fait également partie de la grande famille de "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?", décrochera-t-elle bientôt un premier rôle au cinéma ?





En attendant, c’est à la télévision qu’on la reverra dans quelques mois, puisqu’elle sera pour M6 la vedette de "Prise au piège", une fiction carcérale en six épisodes. Dans cette adaptation d’une série espagnole de l’auteur de "La Casa De Papel", elle joue une femme incarcérée pour un meurtre qu’elle n’a pas commis.