VIDEO - "Arrêtez de bombarder les hôpitaux" : l'équipe du film syrien "For Sama" proteste sur les marches

"For Sama", c’est la véritable histoire de Waad al-Kateab, simple étudiante à Alep en 2012 lorsque les combats ont éclaté entre les rebelles et forces de Bachar al-Assad. Quatre ans plus tard, lorsque le documentaire débute, la jeune femme est devenue maman et attend un deuxième enfant dans une ville ravagée par la violence.