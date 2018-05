VIDEO - Cannes 2018 : Bella Hadid, le top dont la Croisette ne peut pas se passer

Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle est devenue l'un des mannequins les plus bankables du milieu de la mode et enchaîne les campagnes pour les plus grandes marques. Elle a même réussi à voler la vedette à son aînée Gigi, 23 ans. Bella Hadid est partout, des billboards géants de Times Square à New York aux abribus parisiens, en passant par le très chic gala du MET, organisé ce lundi par la patronne du Vogue US Anna Wintour. Elle sera encore là cette année en tant qu'égérie des glaces Magnum. De quoi faire fondre un peu plus les photographes du tapis rouge devant lesquels, on le sait, elle passera à nouveau dans les prochains jours.