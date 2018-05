VIDEO - Cannes 2018 : Carla Bruni, Jane Fonda et Dany Boon plongent dans "Le Grand bain" de Gilles Lellouche

Une ancienne Première dame, un champion du box-office et une star planétaire du petit écran. Le tapis rouge de Cannes n'a pas désempli, ce dimanche, les personnalités se bousculant pour découvrir "Le Grand bain", nouveau film de Gilles Lellouche au casting 5 étoiles projeté hors compétition. Hormis les héros du long-métrage - Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Philippe Katherine, Leïla Bekhti et Virginie Efira - le gratin de la comédie française actuelle s'était donné rendez-vous au pied des marches. On a ainsi aperçu Audrey Lamy, Michaël Youn, Jean-Paul Rouve, Dany Boon, Malika Benthala et Franck Gastambide, heureux de pouvoir fêter le succès de "Taxi 5" en salles. Le duo était d'ailleurs déjà là la veille.