VIDEO - Cannes 2018 : Cate Blanchett, Asia Argento et les lauréats chantent avec Sting et Shaggy sur les marches

Ils ont monté les marches. Pour mieux les redescendre une heure plus tard. Les chanteurs Sting et Shaggy n'auraient pas pu trouvé plus belle vitrine pour leur duo fraîchement formé que le tapis rouge du Festival de Cannes. Invités à conclure cette 71e édition en musique, ils ont installé leurs micros devant le Palais des festivals où les attendaient des festivaliers et badauds en grande forme. Ils ont débuté leur mini-concert à peine la Palme d'or remise au Japonais Hirokazu Kore-eda pour "Une Affaire de famille". Et ont rapidement été rejoints par Madame la présidente Cate Blanchett, les membres de son jury et l'ensemble des lauréats.