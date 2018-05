VIDÉO - "J'ai été violée, ici à Cannes, par Harvey Weinstein" : le discours coup de poing d'Asia Argento

Et de pointer du doigt "une communauté [du cinéma] qui, pendant longtemps, l'avait accueilli et couvert ses crimes", après avoir fait la "prédiction" que le producteur "ne sera jamais plus le bienvenu ici" et qu'il "vivra dans la honte, disgracié". Mais Asia Argento n'avait pas terminé, et gardait ses flèches, aux cibles invisibles, pour la fin de son intervention : "Ce soir, parmi vous, siègent des gens qui doivent être tenus responsables pour leur conduite à l'égard des femmes. Pour leur comportement qui n'a pas sa place dans notre industrie, qui n'a pas sa place dans n'importe quelle industrie".





"Vous savez qui vous êtes, achève-t-elle. Mais, plus important encore, nous savons qui vous êtes. Et nous ne vous permettrons pas de vivre dans l'impunité." La réalisatrice de "L'Incomprise" finit, visiblement bouleversée. Un temps de silence, et les vivats de la salle prennent le dessus, avant que l'actrice kazakhe Samal Yeslyamova ne reçoive la Palme d'or de l'interprétation féminine.