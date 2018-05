VIDÉO - Cannes 2018 : et si c'était la robe la plus dingue du festival ?

L'égérie L'Oréal avait opté pour une robe rose issue de la collection couture printemps-été 2018 d'Ashi Studio. Une robe rose décolletée, à mi-cuisse, aux larges épaules bouffantes qui, on imagine, bloque la vision périphérique de celle qui la porte. La tenue était si imposante qu'elle a nécessité l'aide de deux assistantes, chargées de remettre la traîne en place à chaque changement de position devant les photographes. Une troisième personne est venue aider Deepika Padukone à monter les marches. L'histoire ne dit pas si la jeune femme est entrée dans la salle pour assister à la projection. On espère que non pour ceux qui auraient dû être assis derrière elle.