VIDEO - Cannes 2018 : "Gravity", Tilda Swinton... L'interview ciné de L'Impératrice

Ils n'étaient jamais venus. Et ne sont pas restés suffisamment longtemps pour découvrir quelques-uns des films en compétition. Le groupe L'Impératrice, dont le premier album "Mata Hari" est sorti en mars dernier, s'est offert une escapade cannoise dans son agenda bien chargé pour un showcase à la Villa Schweppes. L'occasion pour ses six membres de se soumettre à notre interview 100% 7e art sur leurs goûts personnels. A quel film auraient-ils décerné la Palme d'or ? A quel acteur auraient-ils remis le prix d'interprétation ? A quelle actrice ? On leur a également demandé de nous définir le Festival de Cannes en un mot. Six artistes, six visions du cinéma et une multitude de réponses. Certaines ont néanmoins réussi à les mettre d'accord.