VIDÉO - Cannes 2018 : ils ont tenté les selfies sur les marches (et se sont fait taper sur les doigts)

Elle était contente cette dame brune habillée de noir mardi soir sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes. Elle s'était approchée de Martin Scorsese, avait sorti son téléphone et filmait le réalisateur avec un plaisir non dissimulé. Quant tout à coup, un grand monsieur élégant lui a tapoté l'épaule et signifié, poliment mais fermement que, non, ce n'était pas autorisé.





On aimerait se dire que non, elle comme les quelques autres, n'avaient pas reçu le mémo. Que non, ils n'avaient pas entendu Thierry Frémaux répéter que cette année, les photos et selfies sur les marches, c'était fini. Et que non, ils n'avaient pas fait attention aux petites pancartes rouges affichées au niveau des portiques avant d'accéder au tapis rouge. Ils ne sont pas nombreux cependant à avoir tenté de passer outre l'interdiction, pas effrayés par la menace "une photo, pas de projo".