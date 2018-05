VIDEO - Cannes 2018 : Kristen Stewart pieds nus sur les marches, Spike Lee la joue dépareillé

Le réalisateur américain a lui aussi joué avec ses souliers. De quoi casser un peu les codes vestimentaires très strictes imposés par le Festival. Le nœud papillon obligatoire était bien là mais il portait à ses pieds une paire de baskets dépareillée. Un pied droit noir et un pied gauche blanc. Les experts mode se chargeront de débattre sur son choix. Spike Lee les aide un peu et leur fait deux propositions, via ses deux énormes bagues (ou coups de poings américains, on ne sait pas) : "Love" ou "Hate". "Aimer ou détester". Faites vos jeux.