VIDEO - Cannes 2018 : les Stormtroopers envahissent les marches pour la première de "Solo"

Le casting était venu au grand complet pour fêter la sortie d'un des films les plus attendus du printemps, en salles le 23 mai. Le nouveau Han Solo, Alden Ehrenreich, était entouré de la star de "Game of Thrones" Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Paul Bettany, Joonas Suotamo et du réalisateur Ron Howard. Avant eux, John Travolta et son épouse Kelly Preston, venus défendre le film "Gotti", ont foulé le tapis rouge. Les mannequins Sara Sampaio, Toni Garrn, Doutzen Kroes et Winnie Harlow ont aussi été aperçues. Une autre galaxie d'étoiles qui vient briller chaque soir sur la Croisette.