VIDÉO - Cannes 2018 : Marion Cotillard, Mads Mikkelsen, Luke Evans... Ils étaient tous à la soirée Chopard

D'autres invitées avaient opté pour des sacs et autres accessoires tous plus brillants les uns que les autres. Pour ces messieurs, tout était dans la montre que les photographes leur ont demandé d'exhiber pendant que leurs flashs crépitaient. On a notamment vu passer les acteurs Christoph Waltz, Madds Mikkelsen et Luke Evans. Pour les convives moins célèbres, pas de panique, un trombinoscope avait été distribué au préalable pour pouvoir les identifier. La Palme d'or (que réalise Chopard) de l'invitée la plus sympa revient à la top tchèque Petra Nemcova qui, après avoir posé seule, a demandé aux photographes de la rejoindre pour une séance complètement folle. Tous remettront le couvert dans les prochains pour la remise du Trophée Chopard, qui récompense chaque deux étoiles montantes du cinéma. Le rendez-vous est pris !