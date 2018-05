VIDEO - Cannes 2018 : Naomi Campbell, Bella Hadid et Winnie Harlow défilent pour la bonne cause

Il y a le gala de l'amfAR. Et il y a le défilé "Fashion for Relief". Comme l'an dernier, Naomi Campbell et ses célèbres amies ont investi un hangar de l'aéroport de Cannes-Mandelieu pour un évènement organisé au nom de l'association que la top britannique a créée il y a 13 ans. Le thème de cette année ? "La course à l'égalité". Sur le podium, le public a pu voir les tops les plus en vues du moment : Bella Hadid, Sara Sampaio et Maria Borges. Winnie Harlow, atteinte de Vitiligo, une maladie qui dépigmente une partie de la peau, a elle aussi pris part au show.