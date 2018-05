VIDEO - Cannes 2018 : Naomi Campbell, Cate Blanchett et deux Miss France sous la pluie pour Spike Lee

Flora Coquerel et Alicia Aylies, Miss France 2014 et 2017, ont également pris la pose. Les comédiennes Virginie Ledoyen et Charlotte Le Bon ont joué la transparence. Le compositeur oscarisé Alexandre Desplat a lui eu l'air d'avoir oublié quelque chose sur le feu.





Avant d'accueillir l'équipe du film de Spike Lee, le tapis rouge s'est transformé en podium de défilé, accueillant les mannequins les plus célèbres. Naomi Campbell, Bella Hadid - qui a rejoint son ex, actuel compagnon (on ne sait plus trop) à l'intérieur, Alessandra Ambrosio et Petra Nemcova ont donné du travail aux photographes. La montée des marches a été plus compliquée pour Winnie Harlow qui, par deux fois, a invectivé les assistants chargés de remettre sa robe en place. Si la photo sera parfaite, le film souvenir de sa présence sur le red carpet cannois le sera beaucoup moins.