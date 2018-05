VIDEO - Cannes 2018 : on a passé la nuit avec le gang des escabeaux

Les Cannois le savent bien. Mieux vaut éviter de prévoir des travaux qui nécessitent un escabeau pendant la durée du Festival. Car plus que les noeuds papillons et les robes de soirées, c'est l'accessoire qui se retrouve très rapidement en rupture de stock, bien avant l'arrivée des stars sur la Croisette. Un objet qui a même donné son nom à un groupe tout particulier : "le gang des escabeaux". Photographes amateurs (mais aussi bien équipés que des professionnels), ils se retrouvent tous les ans au même endroit pour suivre les montées des marches au meilleur endroit possible. Et pour l'obtenir, il faut se montrer patient. Très patient.