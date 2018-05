VIDÉO - Cannes 2018 : Pedro Almodovar, Eva Herzigova et Julie Gayet en solo sur les marches du film "Les Eternels"

Parmi les invités du soir, on a pu apercevoir Harry Roselmack, la top Eva Herzigova, les comédiennes française Sylvie Testud, Elsa Zylberstein, Deborah François et Julie Gayet - venue sans François Hollande. A l'applaudimètre en sortie de voiture, c'est Pedro Almodovar qui a remporté les suffrages du public. Le réalisateur espagnol, président du jury l'an dernier, revient cette année à Cannes en tant que producteur du film "El Angel", sélectionné dans la section "Un Certain regard". Cela valait bien quelques bisous à l'attention des photographes.