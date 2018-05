VIDEO - Cannes 2018 : Samy Nacéri tout sourire sur les marches du film "Le Poirier sauvage"

On l'a croisé en soirée cette semaine. Il a attendu la toute fin pour effectuer sa montée des marches. Samy Nacéri a assisté à la projection du "Poirier sauvage" de Nuri Bilge Ceylan, dernier film en compétition de ce 71e Festival de Cannes présenté ce vendredi à la veille du palmarès. Le comédien, inoubliable Daniel dans la saga "Taxi", primé avec ses collègues pour "Indigènes" en 2006, était accompagné de son frère Larbi Nacéri, avec qui il a pris la pose devant les photographes. Détendu, souriant, il a également été très demandé par la foule qui scandait son prénom. Après quelques coucous de la main et des baisers envoyés au public, il a rejoint Pierre Lescure et Thierry Frémaux en haut des marches.