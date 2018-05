VIDEO - Cannes 2018 : "Tout ce qui brille", Melvil Poupaud... L'interview ciné d'Eddy de Pretto

Il n'a pas vu de films. N'a pas monté les marches. Mais ce n'est pas ça qui l'a empêché de parler cinéma. Le phénomène Eddy de Pretto était sur la Croisette vendredi, où il a fait la clôture de la Villa Schweppes L'occasion de le soumettre à notre interview 100% 7e art sur ses goûts personnels. A quel film aurait-il décerné la Palme d'or ? A quel acteur aurait-il remis le prix d'interprétation ? A quelle actrice ? Si certaines réponses ont été évidentes, d'autres ont été plus compliquées à trouver, le chanteur s'y reprenant à trois reprises pour nous donner sa Palme d'or. On lui a également demandé de nous définir le Festival de Cannes en un mot. Et de nous donner quelques bons plans sur la Croisette.