VIDEO - Cannes 2018 : une inconnue se prend les pieds dans le tapis (rouge)

Mais face à la montagne que représentent les marches du palais des festivals, notre "amie" s'est sentie défaillir. Au sens propre comme figuré. Après quelques pas chancelants, dus à une robe encombrante et des chaussures aussi élégantes qu'instables, celle-ci a chaviré et échoué, presque au ralenti, sur lesdites marches. Un moment immortalisé par les nombreux objectifs avant qu'un preux chevalier en smoking lui vienne en aide. Espérons que le film Everybody knows de Asghar Farhadi aura su la consoler de cette mésaventure.