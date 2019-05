VIDÉO - Cannes 2019 : ces tenues qui ne sont pas passées inaperçues !

Cette année, une fois encore, les invités du Palais des Festival sortent leurs habits de lumière pour le plus grand bonheur des spectateurs et des photographes ! Une chose est sûre : la plupart de ces stars ne passent pas inaperçues... Et c'est souvent à qui aura la tenue la plus extravagante. Cette année ne déroge pas à la règle : mercredi, la mannequin Alessandra Ambrosio a ainsi attiré tous les regards grâce à une robe rouge particulièrement échancrée. Au côté de Javier Bardem, Charlotte Gainsbourg a quant à elle étonné, en affichant une robe en imprimé "zèbre".





Parmi les tenues les plus extravagantes de ce Cannes 2019, on peut jusqu'ici également retenir la robe de de l'actrice indienne Deepika Padukone. Le chanteur Kiddy Smile a, lui aussi, brillé sous le soleil de la Croisette vêtu de sa tenue aux tendances "disco". La mannequin Dita Von Teese, de son côté, a opté cette année pour une robe noire plutôt classique, comparé à son extravagance habituelle.