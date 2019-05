VIDÉO - Eva Longoria, Antonio Banderas, Kendall Jenner... pluie de stars au gala de l'amfAR à Cannes

Cette soirée de bienfaisance, qui constitue l'événement mondain le plus important en marge du festival, vise à récolter des fonds pour la recherche contre le sida et l'aide aux malades dans le monde. En marge du dîner, les invités assistent à un défilé de mode avec 40 mannequins du monde entier et prennent part à une vente aux enchères. Parmi les lots d'exception cette année figuraient une île privée dans l'Océan indien, un portrait de Mick Jagger par Andy Warhol, ou encore une moto dessinée par le champion de Formule 1, Lewis Hamilton.