VIDÉO - Cannes 2019 : enceinte de 4 mois, Nabilla monte les marches avec Thomas

Le fait divers va défrayer la chronique et entraîner la condamnation de la jeune femme à six mois de prison de ferme. Elle n'effectuera au final que quatre semaines de détention provisoire. Mais le couple s’est réconcilié et affiche aujourd’hui son bonheur sur les marches du Festival de Cannes. Enceinte de 4 mois, Nabilla a multiplié les shootings photos et les soirées depuis son arrivée sur la Croisette.