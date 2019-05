VIDÉO - Marion Cotillard, Elle Fanning, Kiddy Smile... Les looks les plus improbables du tapis rouge de Cannes

Les stylistes feraient-ils la grève au Festival de Cannes ? On peut se poser sérieusement la question à la vue de certaines tenues sur le tapis rouge. Si la majorité des célébrités optent pour la carte du glamour, d’autres misent sur l’originalité pour se faire remarquer. Tous les soirs, on assiste ainsi à un défilé de robes longues plus belles les unes que les autres, mais on a aussi très mal aux yeux devant les tenues de certaines comédiennes.





C'est par exemple le cas de Marion Cotillard, qui nous avait pourtant habitués à mieux. La compagne de Guillaume Canet a ainsi osé le short et le mini top noir surmontés d’un kimono lacéré de la marque Balmain. Idem pour Isabelle Adjani qui a allié chapeau de paille et robe longue ou encore Frédérique Bel dont le look futuriste nous a déroutés. Sans oublier le festival de robes meringues colorées des comédiennes Sririta Jensen, Deepika Padukone et Araya Hargate. Mais la palme de la tenue la plus improbable revient à au DJ français Kiddy Smile, qui n’a pas fait honneur à l’élégance française. On vous laisse juger en images dans la vidéo ci-dessus.