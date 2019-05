VIDÉO - Cannes 2019 - Qui est Daniella Pick, la jeune épouse de Quentin Tarantino ?

C’est la rock star des cinéastes américains. Après avoir donné des sueurs froides à ses fans – et sans doute au délégué général Thierry Frémaux – Quentin Tarantino dévoilera mardi prochain "Once upon a time in Hollywood", nouveau film avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie.





Si ses comédiens ne devraient pas tarder à le rejoindre sur la Croisette, "QT" est déjà sur la Côte d’Azur. Et ce samedi après-midi, il est venu assister à la projection officielle de "The Wild Goose Lake", le film de son collègue chinois Diao Yiana, en lice comme le sien pour la Palme d’or.