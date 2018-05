VIDÉO - Cannes 2018 : Bella Hadid crée l'émeute sur la Croisette

Trouver le meilleur spot possible. Celui qui permettra de prendre la meilleure photo. La meilleure vidéo. Telle était la mission d'un groupe de cinq adolescentes qui, dès, 13h et sous le cagnard, faisait déjà le pied de grue sur la Croisette. C'est là, au numéro 63, que leur idole était attendue. Bella Hadid n'est arrivée qu'une bonne heure et demie plus tard - soit trente minutes de retard tout de même sur l'horaire communiqué - pour étrenner son nouveau statut d'égérie Magnum sur la plage du même nom.