VIDÉO - Cannes 2018 : Bella Hadid, femme fatale sur les marches (avec un peu d'aide, tout de même)

Un rien l'habille. Sa robe en satin aussi rouge que le tapis, portée il y a deux ans au même endroit, en était la preuve. Mais pour monter les marches du Palais des Festivals ce vendredi, Bella Hadid a opté pour un look beaucoup plus classique : cheveux ultra lissés, robe bustier et joaillerie de gros calibre autour du coup, du poignet et du doigt.





Son arrivée sur le tapis rouge n'est évidemment pas passée inaperçue. Il faut dire que la jeune femme de 21 ans, qui a presque créer une émeute sur la Croisette jeudi, y était très attendue.