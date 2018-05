VIDÉO - Cannes 2018 : Javier Bardem et Penélope Cruz, duo glamour sur les marches

On a bien cru qu'on ne la verrait pas. Cette séquence que l'on attendait depuis l'annonce de la sélection officielle. Celle de Penélope Cruz et Javier Bardem, ensemble, sur les marches du 71e Festival de Cannes. Les acteurs espagnols, mariés à la ville et parents de deux enfants, partagent en effet l'affiche du film d'Asghar Farhadi "Todos lo saben" ("Everybody knows"), projeté dès l'ouverture en compétition officielle ce mardi soir. Arrivés ensemble devant le Palais des festivals, le couple a partagé une bise avant de rejoindre le tapis rouge. Mais pas côte à côte.