VIDÉO - Cannes 2018 : Julianne Moore, Louise Bourgoin et Irina Shayk montent les marches pour "Yomeddine"

On prend les mêmes et on recommence. Enfin presque. Certains visages familiers étaient encore présents sur le tapis rouge cannois, mecredi soir, pour la montée des marches du film de l'Egyptien A.B. Shawky "Yomeddine", deuxième à entrer en compétition pour ce 71e Festival de Cannes. Déjà présentes la veille pour l'ouverture, l'actrice américaine Julianne Moore et la chanteuse française Juliette Armanet ont remis le couvert. Histoire de profiter une nouvelle fois de ce long red carpet.