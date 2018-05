VIDÉO - Cannes 2018 : les 10 évènements à ne pas manquer

La fête s'ouvre avec un jour d'avance. Et promet encore une fois cette année de jolies surprises. Pendant douze jours, du 8 au 19 mai, Cannes accueille son célèbre Festival de cinéma, attirant sur la Croisette la crème de la crème du cinéma mondial. Projections, animations, montées des marches... Les évènements seront multiples. Très souvent concomitants. Alors LCI a établi une première liste de dix temps forts qui vont faire parler. A commencer par la cérémonie d'ouverture évidemment, mardi 8 mai. Orchestrée par le prolixe Edouard Baer, elle sera précédée d'une montée des marches ultra glamour du premier film en compétition, "Everybody knows" d'Asghar Farhadi, qui met en vedette les Espagnols Penélope Cruz et Javier.