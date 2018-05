VIDÉO - Cannes 2018 : Milla Jovovich déchaînée à la Villa Schweppes, FAIRE sème son grain de folie sur la Croisette

Puis elle s'est éclipsée, s'est changée et est venue guincher à la Villa Schweppes, où nous l'avons aperçue déchaînée devant le concert des Australiens de Parcels. Bras levés, elle était l'une des fans qui réclamait une chanson supplémentaire à coups de "one more song, one more song" - "encore une chanson, encore une chanson".





Elle aurait sans doute trouvé son bonheur un peu plus tôt, à deux rues de la Villa Schweppes. A l'A.M.E, l'"Atelier des merveilles éphémères" niché au dernier étage du Five Seas Hotel, les vitres étaient pleines de buée à l'issue de la prestation du groupe FAIRE. Leur style ? "De la Gaule wave", comme ses trois membres le décrivent. Des textes en français, parfois vulgaires, souvent insensés, et des rythmes entêtants qui donnent juste envie de bouger la tête, les bras et les jambes dans tous les sens. Une expérience à part entière.