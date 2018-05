VIDÉO - Cannes 2018 : Vanessa Paradis étincelante, Kristen Stewart très rock aux marches de "Un couteau dans le coeur"

Du fond du tapis rouge, on ne voyait qu'elle. Parce que sa robe métallisée attirait la lumière les flashs. Et parce que la venue de Vanessa Paradis à Cannes est toujours un événement. L'actrice française présentait jeudi soir "Un couteau dans le coeur", film de Yann Gonzalez en compétition dans lequel elle brise son image un peu sage en tenant le rôle d'une productrice de porno gay. Elle était entourée de son réalisateur et de ses partenaires à l'écran Kate Moran et Nicolas Maury pour une montée des marches nocturnes des plus attendues.