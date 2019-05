Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Penélope Cruz, Sylvester Stallone… Ils vont fouler le tapis rouge de Cannes

C’est le tapis rouge le plus prestigieux de la planète ciné. Et pour rester à la hauteur de sa réputation, les organisateurs du Festival de Cannes ont mis le paquet. Ce mardi soir, la 72e édition s’ouvrira avec la première mondiale de "The Dead Don’t Die", un film de zombies signé Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloé Sévigny et la chanteuse Selena Gomez en guest-star. De quoi contrebalancer le jury très cinéphile présidé par le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárrit et qui sera chargé de remettre la Palme d’or à l’un des 21 films en compétition.





Le plus excitant d’entre eux, c’est bien évidemment "Once Upon a Time in Hollywood", le nouveau Quentin Tarantino, 25 ans après son triomphe avec "Pulp Fiction". Le cinéaste y réunit pour la première fois à l’écran Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, deux géants du cinéma américain qui accompagneront sur les marches l’actrice australienne Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, assassinée en 1969 par la secte de Charles Manson.