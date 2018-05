Alden Ehrenreich : le nouveau Han Solo de "Star Wars" sera-t-il à la hauteur ?

C’est le job que tous les jeunes acteurs en vogue à Hollywood rêvaient de décrocher. Pour interpréter le jeune Han Solo dans le nouveau spin-off de la saga "Star Wars", Alden Ehrenreich a triomphé d’un long processus de casting auquel ont participé Miles Teller, Ansel Elgort, Dave Franco ou encore Scott Eastwood. Si ce Californien de 28 ans, fils unique d’un comptable et d’une décoratrice d’intérieur, a séduit les producteurs de Lucasfilm, c’est peut-être grâce à sa capacité à imiter, sans le singer, l’illustre Harrison Ford qui a incarné le célèbre contrebandier de l’espace dans la première trilogie mythique réalisée par George Lucas. Avant un funeste comeback dans "Le Réveil de la Force", en 2015.





Si Alden Ehrenreich n’est pas encore une star, il a déjà tourné avec les plus grands. Francis Ford Coppola, rien que lui, lui a offert son premier grand écran dans "Tetro", en 2009. Mais la légende veut que ce soit Steven Spielberg qui lui ait mis le pied à l’étrier après l’avoir découvert dans un court-métrage projeté lors de la Bar Mitzvah du fils d’un ami. Un rendez-vous plus tard, le jeune homme, qui a étudié la comédie entre New York et Los Angeles, fait de brèves apparitions dans les séries "Supernatural" et "Les Experts".