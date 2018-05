John David Washington : le fils de Denzel va-t-il réaliser un touchdown sur la Croisette ?

C’était son destin. A la fin des années 80, à l’âge de 5 ans, John David Washington, fils aîné de l’acteur Denzel Washington, se balade dans les rues de New York avec son père, alors en train de répéter les dialogues de Richard III pour une représentation de la pièce de Shakespare en plein cœur de Central Park. A l’époque, la future star de "Philadelphia" n’a pas encore atteint la notoriété qu’on connaît. "Lorsque je l’ai vu monter sur scène, j’ai été estomaqué. Je me suis dit : ‘Je veux faire ça’." Quelques mois plus tard, le bambin fait une brève apparition dans "Malcolm X", sous la direction de Spike Lee. Dans une salle de classe qui célèbre la mémoire du prêcheur et militant des droits de l’Homme, incarné à l'écran par son papa, il est le premier à se lever pour lancer "I am Malcolm X !". Ce sera son premier et dernier rôle avant de nombreuses années.

Par crainte de souffrir de ce qu’il appelle le "facteur népotisme", John David se tourne vers une toute autre carrière à l’adolescence. Il sera footballeur américain, et plus précisément "Running Back", celui qui porte le ballon pour son équipe dans les phases offensives. Pas question de se cacher, donc. Mais plutôt de s’inventer un chemin bien à lui. "Au fur et à mesure que mon père a gagné en popularité et en prestige, le monde autour de nous a changé, les relations ont changé, la façon dont on nous traitait a changé", se souvient-il. "J’en ai eu vite conscience. Et je voulais faire mon truc à moi. Alors le football est devenu ma forme d’art. Dans ma quête d’indépendance absolue, je me suis en quelque sorte perdu dans le personnage."