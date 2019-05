VIDÉO – Iris Mittenaere, Penélope Cruz, Eva Longoria… Les tenues les plus glamour du Festival de Cannes

Qui sera la plus belle pour monter les marches... Alors que les cinéphiles (et les petits chanceux) découvrent les films en avant-première, le grand public peut s’en mettre plein les yeux tous les soirs sur le tapis rouge qui mène au grand théâtre Lumière. Depuis le début du Festival de Cannes, les célébrités font tout pour faire crépiter les flashs des photographes.





Parmi les personnalités aux tenues les plus remarquées, on peut citer l’ex Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, qui a fait tourner les têtes dans sa sublime robe fourreau, la comédienne Priyanka Chopra, très sexy dans sa robe noire fendue, la jeune maman Eva Longoria, sculpturale, ou encore Penélope Cruz, très chic dans sa robe Chanel. Et parce qu’il n’y a pas que les filles, notons la présence de Brad Pitt et Leonardo di Caprio, qui ont monté les marche avec classe et élégance lors de la première mondiale de "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.