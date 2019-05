VIDÉO - "Je suis un grand paresseux" : Bill Murray réveille les morts dans "The Dead Don’t Die"

Heureusement pour lui, et pour nous, Bill Murray a continué à jouer la comédie. Même s’il traîne, c’est vrai, une réputation d’acteur difficile. "Je suis un grand paresseux. Et quand on réussit à me convaincre, je sais qu’il faut que je travaille très dur", avoue-t-il, avec le flegme qui le caractérise. "La plupart des gens ne parviennent pas à me convaincre alors je les évite. Mais lorsque quelqu’un est parvenu à me convaincre une fois par le passé, c’est comme avec une maîtresse. C’est dur de leur dire non."

Autant dire qu’il rempilerait sans hésiter chez Jim Jarmusch. Dans un film d’horreur ou dans une comédie musicale, peu importe. "J’étais un peu surpris qu’on tourne un film de zombies", ironise-t-il au sujet de "The Dead Don’t Die". "Je crois que ça m’a fait rire rien qu’en l’apprenant. Et puis j’ai lu le script et j’ai réalisé que c’était vraiment un film de zombies. Mais je savais que si c’était Jim qui le réalisait, il serait réussi."