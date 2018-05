VIDÉO - JoeyStarr à la Villa Schweppes : "Je sors pas d'ici tant que ça sent pas la majorette ni le vestiaire"

Pour la poésie, on repassera. Mais pour la promesse, difficile de faire mieux. Entouré de Nathy, son compère de Caribbean Dandee, et de R-Ash, le DJ officiel de NTM, JoeyStarr a fait bouger les foules. Et fait se soulever en masse des smartphones désireux d'immortaliser ce bout de folie cannoise en présence de Cut Killer et Samy Naceri.