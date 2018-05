VIDÉO - Loana radieuse sur le tapis rouge du film iranien "Three Faces"

On ne l’avait pas croisé sur le tapis rouge depuis la projection de "Vengeance" de Johnnie To avec Johnny Hallyday, en 2009. Une éternité. Samedi soir aux alentours de 22 heures, Loana a fait son retour sur les marches du Festival de Cannes, au bras d’un ami, à l’occasion de la projection en compétition officielle de "Three Faces", le nouveau film du réalisateur iranien Jafar Panahi.

Dans une longue robe noire décolletée, la gagnante de la première édition de "Loft Sory" a posé avec le sourire pour les photographes, visiblement aussi ravis qu’elle. Originaire de Cannes, Loana a sans doute savouré ce comeback dans la lumière, après plusieurs années difficiles. Un parcours qu’elle raconte dans une biographie publiée en mars dernier, "Si dure est nuit, si tendre est la vie".