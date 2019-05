VIDÉO - Lucie Lucas : la star de "Clem" radieuse à Cannes sur les marches de "Sorry we missed you"

C’est une habituée des marches du 72e Festival de Cannes. Ce jeudi 16 mai, la comédienne française Lucie Lucas est venue assister à la projection officielle de "Sorry we missed you", le nouveau film du cinéaste britannique Ken Loach, deux fois lauréat de la Palme d’or avec "Le Vent se lève" et "Moi, Daniel Blake".





Sur les marches, la jeune femme était accompagnée d’une délégation tricolore au sein de laquelle on a pu reconnaître les réalisateurs Radu Mihaileanu ("Va, Vis et Deviens") et Cyril Dion ("Demain"). Lucie Lucas, qui portait une robe très glamour, aurait-elle des envies de cinéma ?