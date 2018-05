VIDÉO - Palme d'or : quel est l'impact du Festival de Cannes sur les films primés ?

Le record revient cependant au film de Henri-Georges Clouzot, "Le salaire de la peur", Palme d'or 1953 et qui totalise 6,9 millions de spectateurs en France. Près de 5,7 millions de spectateurs français pour "Le troisième homme" de Carol Reed en 1949, 5,4 millions pour "Quand passent les cigognes" de Kalatozov en 1958... Même si depuis "Apocalypse Now", de Francis Ford Coppola, en 1979, plus aucun film n'a passé le cap des 3 millions, le résultat au box-office des films palmés rencontre un certain succès.





Une influence qui se constate aussi sur le cinéma d'auteur. Le film "Entre les murs", de Laurent Cantet, Palme d'or 2008, a accueilli 1,6 million de spectateurs en France alors que, comme l'explique son producteur Simon Arnal à l'AFP, ce n'était pas gagné : "Une semaine avant la Palme, le film était vendu à une trentaine de copies. Sept jours plus tard, il était passé à 368 copies en France et était acheté dans 55 pays".