VIDEO - "Parasite", Antonio Banderas, Céline Sciamma, Ladj Ly : le palmarès complet du 72e Festival de Cannes

BEST OF - Le jury présidé par Alejandro González Iñárritu a rendu son verdict. Et c’est "Parasite" de Bong joon-ho qui décroche la Palme d’or du 72e Festival de Cannes. Antonio Banderas, les Français Céline Sciamma et Ladj Ly ainsi que la Franco-sénégalaise Mati Diop sont également récompensés.