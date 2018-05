VIDEO - "Solo" : qui est Joonas Suatomo, le basketteur finlandais qui s'est glissé dans le costume de Chewbacca ?

L'ancien basketteur finlandais de 32 ans nous raconte également comment il a obtenu son rôle. "J’ai joué au basket-ball toute ma vie et j’ai été contacté par la Fédération finlandaise de basket qui avait reçu un appel mystérieux de la part d’un film hollywoodien à gros budget. Ils m’ont appelé et m’ont demandé si j’étais intéressé car ils cherchaient quelqu’un de ma taille et des yeux bleus comme les miens", dit-il, nous apprenant au passage que Chewbacca a les yeux bleus. Cinq mois plus tard, il se glissait dans le célèbre costume. Et apprenait à parler le wookiee, la langue de Chewie, développé par son prédécesseur Peter Mayhew. Il nous en fait une démonstration, comment dire, saisissante.