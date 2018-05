VIDEO - "Solo", le petit dernier de la galaxie Star Wars projeté à Cannes : "une validation" selon les acteurs

Alden Ehrenreich, qui donne une seconde jeunesse au contrebandier incarné par Harrison Ford, estime lui que la présence du film en sélection officielle est "une validation en quelque sorte". Une bouffée d'air frais après les galères de tournage et les rumeurs sur la qualité de son jeu d'acteur. Les premières critiques publiées après l'avant-première à Los Angeles la semaine dernière sont excellentes, bien loin du naufrage annoncé. "C'est le premier Star Wars de la nouvelle génération à être présenté ici. Non seulement ce film nous replonge dans les films anciens, il y a une filiation et, en plus nous sommes à Cannes", poursuit Emilia Clarke, qui interprète Qi'ra, l'amour de jeunesse de Solo. "C'est comme un rite de passage", ajoute-t-elle, rappelant que deux Star Wars - les épisodes I et II - ont aussi été présentés à Cannes. Que la Force soit avec eux ce mardi soir.